شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile.. إنبى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق إنبى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب إقامة اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ12 من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيرة طلائع الجيش بينما التقى المقاولون العرب مع إنبى و واجه بيراميدز فريق زد.

بيراميدز وزد يتعادلان سلبياً ويتقاسمان نقاط الجولة الـ12 بدورى nile

تعادل فريقا بيراميدز وزد سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ12 من دورى nile.

الاتحاد السكندرى يتعادل مع طلائع الجيش 2/2 بدورىNile .. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".