شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل فندق الإقامة فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات.

وعقب الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر استقلت البعثة حافلات إلى فندق الإقامة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.