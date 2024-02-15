شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، بيراميدز وزد يتعادلان سلبياً ويتقاسمان نقاط الجولة الـ12 بدورى nile.

نزلة برد تٌبعد عمر جابر عن تدريب الزمالك

حصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

زياد كمال يخضع لجلسة علاجية فى الزمالك

خضع زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية، على هامش مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

الإسماعيلى يفقد 9 لاعبين أمام سيراميكا في الدورى.. صفقتان الأبرز

يفقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خدمات 9 لاعبين أمام سيراميكا في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانى عشر من دورى Nile.