شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 14-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 14-2-2024 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها يدرس مسئولو نادى الزمالك السفر إلى الجزائر بطائرة خاصة لخوض مباراة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

إبراهيم صلاح مديرا فنيا لفريق الزمالك مواليد 2003

كشف محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن تعيين إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق مديراً فنياً لفريق الشباب مواليد 2003 . الزمالك يعترض على صالة قمة دورى محترفى اليد أرسل مسئولو الزمالك خطابا لاتحاد كرة اليد يفيد بالإعتراض على صالة مباراة القمة أمام الأهلى فى دورى المحترفين المحدد لها يوم الجمعة المقبل على صالة أكتوبر الدولية بسبب سوء أرضية الصالة وفقا لما جاء فى خطاب الزمالك للاتحاد .

اعتذر لاعب شباب الزمالك مواليد 2005 عمار ياسر عما بدر من في مباراة فريقه أمام الأهلى والتى جمعتهما بالأمس الثلاثاء على ملعب حلمى زاموار داخل مقر النادي بميت عقبة في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

الزمالك يعلن إجراء الونش جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا