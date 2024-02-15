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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 14 / 2 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، اتحاد الكرة يسند إدارة نهائي كأس مصر لطاقم تحكيم مصري، والأهلي يصل الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

زياد كمال يخضع لجلسة علاجية فى الزمالك

خضع زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية، على هامش مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

الإسماعيلى يفقد 9 لاعبين أمام سيراميكا في الدورى.. صفقتان الأبرز

يفقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خدمات 9 لاعبين أمام سيراميكا في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانى عشر من دورى Nile.