شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الجزائر يستقبل بعثة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، والمستشار رامي المبيض، والقنصل محمود مرشد، وعدد من مسئولي السفارة المصرية، على استقبال بعثة الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي‎، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.