شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: نهائى كأس مصر سيديره حكام مصريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، أن الجميع حاليًا داخل الاتحاد سعيد بمستوى الحكام المصريين في بطولة أمم إفريقيا، لذلك كان هناك حالة حرص شديدة على ضرورة تكريم الحكام المصريين، مشيرًا إلى أن التحكيم المصري بخير ويضم عناصر واعدة، متمنيا استمرار تألقهم في المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "يجب أن نمنح كل ذي حقًا حقه، وهناك أمور كثيرة ساعدت الحكام في الظهور بشكل طيب، ولدينا حكام كثير في الممتاز والدرجات الأدنى، والحكام المصريين عندما يظهرون في المباريات الإفريقية يشاركون في البطولات الدولية، ونتمنى مشاركة أكبر عدد من حكامنا في كأس العالم القادمة".

وتابع: "الاعتماد على الحكام الاجانب في مباريات القمة خلال سنوات سابقة أثر بالسلب على سمعة الحكام المصريين".

وأضاف: "نسير بسياسة معينة في ملف التحكيم، ونسعى لتطوير المنظومة، وأشكر كل اللجان الخاصة التي أدارات الحكام في الموسمين الماضيين، ونتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ولجنة الحكام الحالية بقيادة بيريرا تم اختيارها من جانب مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة يستهدف تطوير منظومة التحكيم، وهو حتى الآن ناجح بدرجة كبيرة في العديد من الملفات".

وزاد: "هناك بعض الحكام طلبوا زيادة مستحقاتهم المالية وسوف يتم النظر في مطالبهم خلال الفترة المقبلة، ومباراة نهائي مصر بين الأهلي والزمالك سوف يتم إداراتها بواسطة حكام مصريين، ونسعى لتطوير المنظومة ولدينا ثقة كبيرة في حكامنا لأننا نريد تواجدهم في كأس العالم المقبلة، والبطولات الكبرى، وابعادهم عن المباريات المحلية القوية يؤثر عليهم، وأثق في دعم الأندية المحلية لحكامنا".

وأكمل: "بصرف النظر عن القيمة المالية التي سيحصل عليها اتحاد الكرة من إقامة نهائي كأس مصر في السعودية، هناك شريحة جماهيرية في الخليج سواء السعودية أو الإمارات تريد أيضا الاستمتاع بالمباريات".

وأتم: "نخوض تجربة أول مرة بإقامة نهائي البطولة خارج القاهرة، وسواء الجماهير هنا أو في الخارج، نتمنى أن تخرج الصورة بشكل يليق بالناديين، وبسمعة الكرة المصرية".