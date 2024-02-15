رضا عبدالعال: محمد صلاح قدم الكثير للكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قدم كثير الكرة المصرية وليس كما يدعي البعض أنه يلعب لمصلحته الشخصية مع منتخب مصر.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" محمد صلاح أسطورة كروية لن تتكرر وقدم كثيراً للكرة المصرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية من قبل والصعود للمباراة النهائية والتأهل إلى كأس العالم في روسيا".



وتابع:" محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة وشرسة من البعض لتشوية صورته مع منتخب بلاده وهو أمر مرفوض ".