الامارات | أرقام جديدة تحوّل العروبة إلى فريق «استثنائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل العروبة تحقيقه للانتصارات، وأصبح مؤهلاً للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد فوزه على مصفوت 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ20 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 49 نقطة في المركز الأول، كما واصل العروبة تقديمه للأداء الفني المميز في معظم مبارياته التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، على الرغم من كونه يلعب في الملعب الثاني، وتمكّن العروبة من تحقيق أرقام فنية نادرة الحدوث وأخرى غير مسبوقة، ما يعكس القيمة الفنية للفريق في الموسم الحالي.

وفي ما يلي أبرز تلك الأرقام والمشاهد:

سجّل العروبة انتصاره الـ15 من أصل 19 مباراة خاضها الفريق، ما يُعدّ رقماً غير مسبوق منذ تسمية البطولة بدوري الدرجة الأولى بدلاً من «الهواة» في 2008.

وبات العروبة أول فريق يوسّع فارق النقاط بينه وصاحب المركز الثالث إلى 16 نقطة كرقم غير مسبوق في منتصف المنافسات، مقترباً من أن يصبح أسرع فريق من الدرجة الأولى يصعد إلى دوري المحترفين.

كما سجّل العروبة 35 هدفاً في 19 مباراة بواسطة 10 لاعبين في الفريق بمختلف المراكز في حالة نادرة بدوري الدرجة الأولى، ما يعكس قدرة معظم لاعبيه على تسجيل الأهداف دون الاعتماد على المهاجم الصريح.

وعلى الرغم من الصدارة المطلقة، فإن العروبة يسعى إلى تحقيق أرقام أخرى لم يحققها في الموسم الحالي حتى الآن، وهي في متناول يده، منها أقوى خط هجوم، وأفضل خط دفاع، وانفراد أي من مهاجميه بصدارة هدافي الدوري، التي من المرجح تحقيقها في الجولات الثلاث التالية.