الامارات | نعومي أوساكا تعود إلى «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، التي تنطلق الأحد المقبل، عن دعوة المصنفة الأولى على العالم سابقاً، نعومي أوساكا، للمشاركة في منافسات هذا العام، بعد مرور خمس سنوات على آخر ظهور لها في البطولة.

وابتعدت البطلة اليابانية الفائزة أربع مرات بألقاب البطولات الكبرى لمدة 15 شهراً عن المنافسات لأسباب شخصية، لتعود من أجل المشاركة في بطولة بريسبان الدولية، وبطولة أستراليا المفتوحة، الشهر الماضي، قبل أن تخوض منافسات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، وبطولة قطر المفتوحة، التي بلغت دورها ثمن النهائي.

وتنضم أوساكا، التي أنجبت طفلها الأول أثناء غيابها عن الملاعب، إلى قائمة النجمات المشاركات في بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، والتي تتضمن 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم.

وتشهد الدورة 24 من بطولة دبي مشاركة إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، وأرينا سابالينكا، الفائزة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مرتين، وكوكو جوف، الفائزة بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2023.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، صلاح تهلك: «تسعدنا مشاركة نعومي في بطولة هذا العام إلى جانب مجموعة مميزة من نجمات التنس، ما يَعِد بمنافسات قوية وأجواء حماسية».

وتقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس في الفترة من 18 الجاري إلى الثاني من مارس المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس في بطولة رابطة محترفات التنس السنوية من فئة 1000 نقطة، وبطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة.

وتقام المنافسات في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وتمنح الجمهور من مختلف أنحاء المنطقة فرصة مشاهدة أبرز اللاعبين واللاعبات في رحلتهم إلى تحقيق اللقب.