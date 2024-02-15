الامارات | الكوري سيونغ: جئت إلى الوصل من أجل الألقاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب الوصل الجديد، الكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ، سعادته البالغة بإحرازه أول أهدافه مع الوصل، بعد أن قاد فريقه إلى الفوز في «الديربي» على النصر، أول من أمس، في ختام ذهاب دوري أدنوك للمحترفين ضمن الجولة الـ13 بهدف لصفر، لافتاً إلى أنه انضم إلى «الفهود» من أجل الفوز بالألقاب. وسجل سيونغ جونغ هدفه المميز في مباراته الثانية مع الوصل منذ انضمامه إليه قبل أسبوع، وجاء في الدقيقة 73.

وقال سيونغ جونغ لـ«الإمارات اليوم» إن بدايته مع الفريق جاءت أكثر من رائعة، مبيناً أن إحرازه هدفاً في «الديربي» اختصر طريق حصوله على محبة جمهور «الأصفر»، بينما أكد أنه متحمس للغاية لخوض المزيد من المباريات مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح: «سعيد بتحقيق الفوز في أول مباراتين أخوضهما مع الوصل، بعدما تغلب الفريق على الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على النصر في الدوري، ولاشك أن هذه البداية بالنسبة لأي لاعب ينضم إلى فريق جديد تعد مثالية من الجوانب كافة».

وأضاف: «بالنسبة لي الأمر أكثر إثارة، خصوصاً أنني اختصرت الطريق إلى اكتساب محبة الجمهور الوصلاوي بإحرازي هدفاً في مباراة جماهيرية مهمة مثل (الديربي)، إلى جانب أن هذا الهدف كان سبباً أساسياً في حصول الفريق على النقاط الثلاث، وأتوجه بالشكر إلى المهاجم السويسري هاريس سيفروفيتش على تمريرته الرائعة التي سهلت من مهمتي بتسديد الكرة في المرمى».

وتحدث اللاعب المنضم إلى الوصل من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقال: «عندما تلقيت العرض من الوصل أثناء مشاركتي في كأس أمم آسيا مع منتخب كوريا لم أتردد في الموافقة على العرض، خصوصاً أن الوصل فريق كبير ويتصدر لائحة ترتيب الدوري، وهو ما حفزني على الموافقة مباشرة، لأنني جئت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب».

وأشار إلى أن الوصل يسير بشكل جيد في الموسم الحالي، بعدما فاز في ذهاب نصف نهائي الكأس، كما أنهى الدور الأول من الدوري بطلاً للشتاء، مشدداً على أن النصف الثاني من الموسم هو الأهم والأصعب، لأن الفريق يحتاج إلى مواصلة نتائجه الجيدة حتى يجني ثمار ما زرعه من مستوى ونتائج ممتازة تحققت حتى الآن، والتي أكد أنها لن تكتمل إلا بالصعود إلى منصات التتويج والفوز بالألقاب.

يذكر أن الوصل تعاقد مع سيونغ هيون جونغ بعقد حتى يونيو 2025، ويبلغ اللاعب من العمر 29 عاماً، ويمتلك مسيرة رائعة مع أولسان هيونداي الكوري، بالفوز معه بلقب الدوري الكوري مرتين، وكأس كوريا مرة واحدة، كما فاز بدوري أبطال آسيا مع الفريق الكوري في 2020، بينما سبق له الفوز باللقب القاري مع كاشيما الياباني في 2018.

ويستكمل «الفهود» النصف الثاني من الموسم بخمسة لاعبين أجانب هم: المغربي سفيان بوفتيني والكولومبي أليكسيس بيريز والأرجنتيني بوبليتي والسويسري هاريس وأخيراً سيونغ هيون جونغ، بينما أعاد قيد النجم نيكولاس خمينيز في صفوفه كلاعب مواطن بعدما حصل على الجواز الإماراتي.

وشارك سيونغ جونغ مع منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس أمم آسيا التي اختتمت في قطر، وودع خلالها المنتخب الكوري البطولة من نصف النهائي بخسارته أمام الأردن بهدفين دون رد.

• النتائج الممتازة لن تكتمل إلا بالصعود إلى منصات التتويج والفوز بالألقاب.