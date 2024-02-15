شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته استعداداً لبلدية المحلة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الخميس، الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى التدريبات على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة ، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما.

وتأكد غياب الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن المباراة المقبلة للفريق بالدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة.

جاء ذلك بعد حصول ميدو جابر على الإنذار الثالث ، فيما نال صلاح محسن الكارت الأحمر خلال مباراة الجونة والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 10 مباريات، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المصري 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.