شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك المفاوضات مع أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى الموسم المقبل خاصة أن اللاعب من حقه التوقيع لأى نادى بداية من يناير 2025 دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى جس نبض زيزو لمعرفة طلباته المادية،من أجل تجديد عقده مبكراً دون الانتظار لفترة السماح التى يكون فيها بإمكان اللاعب التوقيع لأى نادى، وحتى يكون لدى الإدارة متسع من الوقت يتفاوضوا فيه معه دون ضغوط.

ويتحرك مسئولو نادى الزمالك بجدية فى ملف تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" ، تمهيداً للاحتفاظ بخدماته لمدة موسمين آخريين وتأمين موقفه مع القلعة البيضاء بعدما أصبح اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الخليجية بفضل الأداء الجيد ومستواه الذى يمر بحالة من الثبات، جعلته مطمعاً للعروض الخارجية.