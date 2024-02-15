ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، علي نظيره بلدية المحلة، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

موعد مباراة فيوتشر وبلدية المحلة اليوم بالدوري المصري

تنطلق مباراة فيوتشر وبلدية المحلة، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة بلدية المحلة ضد مودرن فيوتشر عبر قناة On Time Sport HD 2 بتعليق أيمن الكاشف.

ترتيب فيوتشر وبلدية المحلة في الدوري

يحتل فريق بلدية المحلة المركز 14 في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز «دوري نايل»، حيث جمع 10 نقاط من 10 مباريات، أي بمعدل نقطة لكل مباراة، ففاز في 2 وتعادل في 4 وتلقي الهزيمة في 4، تلقت شباكه 18 هدف وسجل 12 هدفا أي فارق أهداف -6.

وعلي الجانب الآخر يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز 11 في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز «دوري نايل»، حيث جمع 13 نقاط من 8 مباريات، ففاز في 4 وتعادل في 1 وتلقي الهزيمة في 3، تلقت شباكه 7 أهداف وسجل 9 هدفا أي فارق أهداف 2.