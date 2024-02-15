حسام حسن قبلة الحياة لـ نجم الأهلي في منتخب مصر

جاء قرار تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر خلف البرتغالي روي فيتوريا بمثابة قبلة الحياة لحسين الشحات نجم النادي الأهلي في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وفتح العميد حسام حسن صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، حيث أكد على أن باب الانضمام لمنتخب مصر مفتوح أمام الجميع بشرط الانضباط والقتال على كل فرصة، وتقدير حجم منتخب مصر.

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وعلم “كورة 365” أن حسام حسن ينوي الاعتماد على حسين الشحات خلال الفترة المقبلة، وسيعيده لمنتخب مصر حال استمر على نفس الأداء الذي قدمه مع الاهلي الفترة الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة ودية في الإمارات في شهر سبتمبر المقبل، والتي ستشهد مشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا.

ومن المقرر أن يتم تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر اليوم الخميس في أحد فنادق التجمع الخامس، بحضور أعضاء اتحاد الكرة، وجمال علام رئيس الاتحاد.

ويعد المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد سبع بطولات، آخرها عام 2010.