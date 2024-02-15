شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز على رأس 6 أندية فى الدورى بمدربين جدد .. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر 6 مدربين جدد على رأس القيادة الفنية لأندية الدورى المصرى الممتاز بعد انتهاء التوقف الدولى بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ودعها الفراعنة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقررت 6 أندية استقدام مدربين جدد بعد رحيل المدربين لاختلاف الأسباب ما بين إقالة أو اعتذار، ويطمح هؤلاء المدربين في إثبات جدارتهم في الفترة المقبلة.

بيراميدز والزمالك الأبرز

ويعد ناديا الزمالك وبيراميدز أبرز هذه الأندية التي فامت بتغيير المدربين، حيث تعاقد الزمالك مع البرتغالى جوزيه جوميز ليقود الفريق الأبيض خلفا للكولومبى أوسوريو واعتذار معتمد جمال عن مواصلة المشوار رفقة المدرب الجديد، بينما أطاح بيراميدز بالبرتغالى جايمى باتشيكو لتراجع النتائج وخسارة السوبر والخروج من كأس رابطة الأندية والتعاقد مع الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش.



6 مدربين جدد

6 مدربين جدد مع أندية الدورى المصرى الممتاز..

الزمالك: البرتغالى جوزيه جوميز

بيراميدز: الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش

المقاولون العرب: محمد عودة

إنبى: سيد ياسين

فيوتشر: تامر مصطفى

الداخلية: عمرو حسن