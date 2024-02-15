نجم البايرن يحسم قراره و يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الماركا الاسبانية وثيقة الصلة بنادي ريال مدريد ان النادي الملكي اقترب تماما من ضم نجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب كندا الفونسو ديفيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

و كان الونسو ديفيز احد الأهداف الرئيسية لفريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يرغب فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في تدعيم فريقه بصفقتي الفونسو ديفيز وكيليان امبابي حتى يصل بفريقه إلى الصورة التي يتمناها على الرغم من تصدر ريال مدريد لبطولة الدوري الأسباني حتى الان هذا الموسم وبفارق خمس نقاط عن منافسه الاول جيرونا .

وقالت صحيفة الماركا ان الفونسو ديفيز الذي تبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي ٧٠ مليون يورو حسم قراره بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل على الرغم من ان تعاقده مع بايرن ميونخ الألماني سينتهي صيف 2025 الا انه أبلغ إدارة البايرن برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد .

وأضافت الماركا : صفقة انتقال الفونسو ديفيز إلى ريال مدريد لن تكون صفقة سهلة على الإطلاق الا ان تبقى عام واحد فقط في تعاقد الاعب مع زعيم ألمانيا يدعم فرص ريال مدريد في الوصول بقيمة الصفقة إلى رقم معقول للغاية في ظل اقتناع إدارة المرينجي بامكانيات ديفيز الكبيرة في مركز الظهير والجناح الأيسر.

وكشفت الماركا ان نادي بايرن ميونخ لم يفقد الأمل حتى الان في إمكانية تجديد التعاقد مع الفونسو ديفيز ويحاولون مجددا اقتناع الاعب بتوقيع تمديد لتعاقده الحالي مع النادي البافاري ويتردد ان ديفيز طلب ١٣ مليون يورو سنويا لتجديد تعاقده وهو ما تزال إدارة البايرن تدرسه .