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اليوم .. بدء منافسات كأس مصر للفروسية بمشاركة ٥٧٢ جواداً

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ياسر رشاد - القاهرة - في مشاركة هي الأعلى في تاريخ البطولة انطلقت صباح اليوم الخميس منافسات بطولة كأس مصر للفروسية بمشاركة ٥٧٢ جواد .

كان مجلس ادارة الاتحاد المصري للفروسية قد عقد اجتماعاً بمقره مع بداية شهر فبراير الجاري ، قبل إعلان بدء المنافسات للإخطار بالنظم الخاصة بالمنافسة.

كما تم عرض من جانب أعضاء الاتحاد خطة سيتم الاعلان عنها قريباً لدورات تدريبية في جميع أقسام الفروسية.

وتشهد البطولة تواجد الخيل العربي الاصيل والخيل الاجنبي كذلك ، مع ارتفاعات عدة للموانع طبقا لكل منافسة في الفعاليات التي تضم مراحل البراعم والناشئين والشباب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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