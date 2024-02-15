ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بلدية المحلة مع نظيره مودرن فيوتشر مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل" 2023-2024.

وتنطلق مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر في الرابعة عصرا على ملعب ستاد غزل المحلة .

تشكيل بلدية المحلة المتوقع لمواجهة فيوتشر

ماهر

خط الدفاع : الصافي - هشام حافظ - محمد صابر - السيد عوض.

خط الوسط : يوسف حسن - اللاهوني- مرزوق.

خط الهجوم : محمد أميسي - كريم أشرف -عبدالرحمن سمانة.

ويحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة .

في المقابل يرغب مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى في تحقيق الفوز خاصة وأن هذه المباراة تعد الأولي للمدرب الذي تولي مسؤولية قيادة الفريق خلفاً لحسام حسن الذي رحل لتدريب منتخب مصر.