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تشكيل بلدية المحلة المتوقع لمواجهة فيوتشر 

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بلدية المحلة مع نظيره مودرن فيوتشر مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الممتاز "دوري نيل" 2023-2024.

وتنطلق مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر في الرابعة عصرا على ملعب ستاد غزل المحلة .

تشكيل بلدية المحلة المتوقع لمواجهة فيوتشر 

ماهر

خط الدفاع : الصافي - هشام حافظ - محمد صابر - السيد عوض.

خط الوسط : يوسف حسن - اللاهوني- مرزوق.

خط الهجوم : محمد أميسي - كريم أشرف -عبدالرحمن سمانة.

 

ويحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة .

 

في المقابل يرغب مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى  في تحقيق الفوز خاصة وأن هذه المباراة تعد الأولي للمدرب الذي تولي مسؤولية قيادة الفريق  خلفاً لحسام حسن الذي رحل  لتدريب منتخب مصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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