شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعود للقاهرة غداً بعد إجراء جراحة الصليبى فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك ، الى القاهرة غدا الجمعة، قادما من ألمانيا بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبى ، تحت إشراف طبيب ألمانى خلال الساعات الماضية.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب قام بعمل منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها "الونش" تمت بنجاح، وحالة اللاعب جيدة ، وقال محمد أسامة إن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.