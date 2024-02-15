شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن :أنا "مديون" للجماهير المصرية بتحقيق طموحاتهم لكنى أحتاج دعم الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر سعادته بتولي تدريب الفراعنة ، موضحاً أن ما تحقق مؤخراً حلم طالما راوده طوال سنوات كثيرة.

وتابع حسام حسن في المؤتمر الصحفي المُقام حالياً لتقديمه مديراً فنياً للفراعنة : سعادتي لا توصف حالياً بتدريب المنتخب، خاصة وأنني أرى السعادة في عيون الملايين من الجماهير التي تقابلني في الشارع وكانت تُطالب بتعييني مدربا للمنتخب.

وواصل: خلال تواجدي في أكثر من حدث الفترة الماضية وخلال مقابالاتي مع أكثر من مسئول كبير وأساطير الكرة الأفريقية والعربية وجدت إعجاب من الجميع وتقدير لمنتخب مصر وتاريخه صاحب الرصيد الأكبر من الفوز بأمم أفريقيا بـ7 بطولات.

وتابع : المنتخب يحتاج من الجميع الدعم والمساندة من أجل إسعاد الجماهير والمسئولين والإعلام ، وواصل حسام حسن : اللي بشوفه من جماهير الكرة المصرية على مختلف إنتماءاته خلاني حاسس أني "مديون" بتحقيق طموحات الجميع.

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.