شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون "من أجل غزة" بمحمية وادى دجلة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا ماراثون للجرى بمحمية وادى دجلة تحت مسمى "run for Gaza "، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتبلغ قيمة جوائز الماراثون 10 ألاف جنيها للمركز الأول و7 الاف للمركز الثانى، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 5 ألاف جنيه.

وهناك عدة جهات شريكة في تنظيم الحدث، وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضـة و المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشركة تذكرتى، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصرى.