شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن : "منتخب الساجدين هيرجع تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن لقب "منتخب الساجدين" كان لقب مشرف لمصر ولكل لاعب مصري خاصة وانه يكشف مدى التزامه اللاعب والنجاحات توفيق من عند الله.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفى أن الشعب المصرى سيرى اللاعبين بعد كل فوز وانتصار، مُعلقاً: "منتخب الساجدين هيرجع تاني إن شاء الله".

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.