شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم حسن : نطالب بانتظام جدول بطولة الدوري وزيادة عدد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة في منتخب مصر، أن هناك اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية لبحث مطالب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، وأبرزها بحث انتظام جدول بطولة الدوري وزيادة عدد الجماهير .

وقال إبراهيم حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب في أحد فنادق التجمع : :عدد من اللاعبين لا يتحملوا الضغط الجماهيري بسبب عدم وجود جماهير في مباريات الدوري واطالب الرابطة بزيادة عدد الجماهير"

وتابع ابراهيم حسن : "اتمني أن نري الدوري المصري مثل الدوريات العالمية ويكون معروف الأيام التي يلعب فيها ويكون معروف بداية انطلاق بطولة الدوري ونهايته".

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.