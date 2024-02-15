حسام حسن يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح ويوجه له رسالة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حقيقة وجود خلاف مع النجم الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الأنباء التي ترددت أخيرًا حول توتر العلاقة بينهما.

وقال حسام حسن، في المؤتمر الصحفي لتقديمه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر: "محمد صلاح أبهر العالم، وهو عنصر مهم جدًا لمنتخب مصر، أنا من أوائل الناس اللي اكتشفت محمد صلاح في 2011 لما كنت ماسك نادي الزمالك".

وأضاف: "محمد صلاح سيكون إضافة قوية للمنتخب المصري الفترة المقبلة، وسيكون عنصرًا مهمًا جدًا لمنتخب مصر وعلى المستوى الشخصي كل اللعيبة مهمة جدًا".

قال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر: "افتكروا كلامي.. محمد صلاح هيكون مع حسام حسن حاجة تانية زي ما حصل مع شيكابالا في الزمالك".

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر:

حسام حسن.. مديرًا فنيًا

إبراهيم حسن.. مديرًا للكرة

طارق سليمان.. مدربًا عامًا

محمد عبد الواحد.. مدربًا

سعفان الصغير.. مدربًا للحراس

مانويل باريونوفو.. مدربًا للأحمال

وليد بدر.. مديرًا إداريًا

محمد أبو العلاء.. طبيبًا للفريق

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، وقع على عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، وأكد المجلس على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.