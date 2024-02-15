 تعليق مفاجئ من حسام حسن عن محمد صلاح

أكد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على أن تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مهم جدًا في قائمة المنتخب.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس لتقديمه مدربًا للمنتخب: “منتخب مصر لن يكون منتخب محمد صلاح ولا أي لاعب آخر، بل هو منتخب الساجدين وهو لقب أعتز به كثيرًا”.

وأكمل: “تواجد محمد صلاح في قائمة منتخب مصر مهم جدًا لنجاحات المنتخب خلال الفترة المقبلة لأنه لاعب كبير، ولكننا سنلعب باسم منتخب مصر”.

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وأعلن مسئولو اتحاد الكرة عن إسناد مهمة تدريب منتخب مصر رسميًا إلى حسام حسن، على أن يعاونه كل من إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب، وطارق سليمان مدرب عام، ومحمد عبد الواحد مدرب، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى، فيما يتواجد البرازيلي مانويل باريونوفو مدربًا للأحمال، ووليد بدر مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا.

وكان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد وقعوا أول أمس العقود التدريبية للتوأم حسام وإبراهيم، حيث فضل العميد عدم تواجد أي شروط جزائية في عقده لرغبته في النجاح، وتقديم نتائج جيدة مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة الودية التي ستلعب في الإمارات مطلع مارس المقبل، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا.