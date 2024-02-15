شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حازم إمام على تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لأول مرة على قرار تولي حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد اقالة البرتغالي روي فيتوريا عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقام حازم إمام بنشر صورة لمدرب منتخب مصر الجديد عبر خاصية ستوري على انستجرام قائلا: " ألف مبروك لكابتن مصر، وكل التوفيق فيما هو قادم".

من جانبه، أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أنه رفض أن يكون هو وشقيقة إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب "طرفاً ثانياً" في العقد الذي تم توقيعه مع اتحاد الكرة مؤخراً لتدريب الفراعنة، وعلق على ذلك قائلاً: " مينففعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر ".

وقال حسام حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديمه في أحد فنادق التجمع: "رفضت أن أكون طرفا ثانيا في العقد مع اتحاد الكرة لكى لا أكون ضد مصر فى أي شيء وأنا تحت أمر مصر في أي وقت".

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.