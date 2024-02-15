بلدية المحلة يهزم مودرن فيوتشر في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - خطف فريق الكرة الاول بنادي بلدية المحلة فوزًا مثيرا من نظيره مودرن فيوتشر بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جرت على استاد غزل المحلة، ضمن لقاءات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

سجل إسلام مرزوق هدف بلدية المحلة في شباك مودرن فيوتشر في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة تواجد فريق بلدية المحلة فى المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، في حين يحتل مودرن فيوتشر الترتيب الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

تشكيل فيوتشر أمام بلدية المحلة

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة.

خط الوسط: جوزيف جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني أموراني، باسم علي.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن.

تشكيل بلدية المحلة ضد فيوتشر

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد رجب، إسلام المزين، علاء مارسيلو، إسلام مرزوق.

خط الوسط: يوسف حسن، كريم ممدوح، أحمد كهربا، إيمانويل.

خط الهجوم: محمد أميسي، إينوك بنجامين.