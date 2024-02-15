شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أشعة خلال 48 ساعة لتحديد حجم إصابة عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض لأشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وكان محمد عبد الشافي تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحال غياب عبد الشافى عن مواجهة الإسماعيلى سيجد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جوميز نفسه فى ورطة، نظرا لإصابة أحمد فتوح أيضا، وبالتالى سيضطر المدير الفنى لاستخدام لاعب آخر فى غير مركزه لسد العجز فى الجبهة اليسرى والأقرب أن يكون السنغالى إبراهيما نداى.