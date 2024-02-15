شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد أيمن أشرف أمام زد بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى جهود أيمن أشرف مدافع الفريق خلال مواجهة زد المقبلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب انتهاء الإيقاف.

وغاب أيمن أشرف عن مواجهة البنك الأهلى أمام سموحة الماضية والتي أنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بسبب الإيقاف عقب الحصول على ثلاث إنذرات.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة زد ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى يوم الاحد المقبل الموافق 18 من الشهر الجارى في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 10 نقاط حيث تمكن من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة والهزيمة في 8 مباريات.