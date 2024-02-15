شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ماهر رجل مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمود ماهر حارس مرمى فريق بلدية المحلة جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك عبر الموقع الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى أكس وجاء كالتالى" لا مجال للمرور بحفاظه على نظافة شباكه محمود ماهر أفضل لاعب في مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر".

وفاز فريق بلدية المحلة على نظيرة مودرن فيوتشر بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهم اليوم ،الخميس، على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile” ..تمكن إسلام مرزوق لاعب فريق بلدية المحلة من تسجيل هدف لفريقه فى الدقيقة 40.