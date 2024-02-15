كريستال بالاس يعلن نقل مدربه إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي كريستال بالاس، نقل رودي هودسون المدير الفني للفريق إلى المستشفى، عقب سقوط خلال تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم.

وكتب حساب النادي الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "بعد الأخبار التي تفيد بأن روي هودسون أصيب بالمرض خلال جلسة التدريب اليوم، يمكننا أن نؤكد أن حالته مستقرة الآن ويخضع حاليًا لاختبارات في المستشفى".

ويواجه كريستال بالاس نظيره إيفرتون، يوم الإثنين المقبل، في إطار مناقشات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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