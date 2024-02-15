شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 15-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 15-2-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها استعاد فريق الإسماعيلى طريق الانتصارات بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.

الإسماعيلى يعود إلى الانتصارات بثنائية فى شباك سيراميكا.. فيديو

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