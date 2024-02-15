شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على البحرين ببطولة الدوحة الدولية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح منتخب مصر لكرة السلة بقيادة هنرى رودل المدير الفنى، مشواره في البطولة الدولية الودية التى تقام بالدوحة، بالفوز على البحرين بنتيجة 83-64.

ومن المقرر أن يحصل المنتخب على راحة غدا من المباريات على أن يلتقى بعد غد السبت مع الأردن فى ثانى المباريات

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من أحمد ابوالعلا بيبو، يوسف شوشة، أنس اسامة، أحمد عادل، عمر طارق ،باتريك يوسف ،خالد عبد الناصر ،يوسف رفعت ، كريم حاتم ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي،هيثم كمال أحمد ياسر ريحان، سيف قيدار هنداوي. .

وتستمر فترة توقف دورى كرة السلة حتى 28 فبرايرالجارى وتعود المباريات 1 مارس المقبل، نظرا لارتباطات المنتخب بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية والتى تقام نهاية الشهر الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ، وتُقام التصفيات الأفريقية خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.