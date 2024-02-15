شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile.. إنبى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق إنبى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب إقامة اليوم الخميس 15 / 2 / 2024 مباريتان بالجولة الـ12 من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق الاسماعيلى نظيرة سيراميكا بينما التقى بلدية المحلة مع مودرن فيوتشر.

الإسماعيلى يعود إلى الانتصارات بثنائية فى شباك سيراميكا.. فيديو