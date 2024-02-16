شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعد لمواجهة الزمالك غدا دون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، استعداداته لمواجهة الزمالك، غدا، الجمعة، حيث قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، استكمال العمل دون راحة للمواجهة المرتقبة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك، يوم الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني استكمال عمله دون راحة، عقب الفوز على على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدوري.