شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يجتمع برابطة الأندية لمناقشة المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز لفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، اجتماعا طارئًا، مع رابطة الأندية مساء اليوم الخميس، لمناقشة خطة معسكر المنتخب المقبل.

وناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالأمارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالامارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد ابراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.