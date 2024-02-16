شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile.. "زيكو" ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مصطفى "زيكو" مهاجم فريق زد جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، بـ 7 أهداف عقب إقامة اليوم الخميس 15 / 2 / 2024 مباريتان بالجولة الـ12 من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق الاسماعيلى نظيرة سيراميكا بينما التقى بلدية المحلة مع مودرن فيوتشر.

الإسماعيلى يعود إلى الانتصارات بثنائية فى شباك سيراميكا.. فيديو

استعاد فريق الإسماعيلى طريق الانتصارات بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.

جدول ترتيب هدافى دورى Nile