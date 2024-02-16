شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: حسام حسن يستطيع تكرار تجربتى الجوهرى وشحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يستحق الحصول على ذلك المنصب.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن من أفضل المدربين في مصر خلال المواسم الماضية، المدرب يستحق التواجد في تدريب منتخب مصر، لديه تاريخ طويل في الملاعب، والجميع يفخر بمشواره في الملاعب".

وتابع: "هو يستطيع تكرار تجربتي محمود الجوهري وحسن شحاتة، وسبق له إحداث طفرة كبيرة مع منتخب الأردن.. والمساندة والدعم سيساعداه كثيرًا".

وواصل محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الشعب المصري يتنفس كرة القدم، وغضب بعد المستوى في بطولة كأس إفريقيا، ولكن رب ضارة نافعة، ويكون تعيين حسام حسن هو نقطة فارقة مع المنتخب".