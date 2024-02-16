شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: حسام حسن يستطيع تكرار تجربتى الجوهرى وشحاتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يستحق الحصول على ذلك المنصب.
وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن من أفضل المدربين في مصر خلال المواسم الماضية، المدرب يستحق التواجد في تدريب منتخب مصر، لديه تاريخ طويل في الملاعب، والجميع يفخر بمشواره في الملاعب".
وتابع: "هو يستطيع تكرار تجربتي محمود الجوهري وحسن شحاتة، وسبق له إحداث طفرة كبيرة مع منتخب الأردن.. والمساندة والدعم سيساعداه كثيرًا".
وواصل محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الشعب المصري يتنفس كرة القدم، وغضب بعد المستوى في بطولة كأس إفريقيا، ولكن رب ضارة نافعة، ويكون تعيين حسام حسن هو نقطة فارقة مع المنتخب".
وتحدث نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه كان يجب إجراء تغييرات في الجهاز الفني للفراعنة بعد المستوى الذي ظهر به الفريق في بطولة كأس إفريقيا.
وقال: "كان يجب حدوث تغيير في المنتخب بعد المستوى الذي ظهر به في بطولة كأس إفريقيا، المردود قبل كأس إفريقيا لمنتخب مصر كان ينبئ بالوصول لأبعد من ذلك في بطولة كأس إفريقيا، لكن الفريق خرج من البطولة في الدور ثمن النهائي".
وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الشارع المصري كان يريد تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب، وهو صاحب إنجازات كبيرة، واتحاد الكرة قام بالتعاقد معه لتحقيق الطموحات".
وأكد أنه يجب الصبر على منتخب مصر بعد تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة، قائلا: "حسام حسن ينتظر دعم الجميع، دعم اتحاد الكرة موجود، ولكنه ينتظر دعم الآخرين".
وأضاف: "حسام حسن لديه رصيد كبير بينه وبين الشارع المصري، الذي كان ينادي بتعيينه مدربًا للمنتخب، وهو يتمتع بالعدالة، وسيضم اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص المنتخب".
وأردف: "يجب الصبر على منتخب مصر، الذي قدم شكل غير جيد في بطولة كأس إفريقيا، ولا يجب أن ننتظر وجود تغيير بسرعة الصاروخ، منتخب مصر لديه مباراتين خلال شهر يونيو في تصفيات كأس العالم في غاية القوة والأهمية، لأن المنتخب سيواجه المنافس المباشر له، وهما بوركينا فاسو وغينيا بيساو".
ويرى أنه يجب الصبر على الفراعنة بعد تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة، موضحا : "حسام حسن ينتظر دعم الجميع، دعم اتحاد الكرة موجود، ولكنه ينتظر دعم الآخرين".
واستطرد: "حسام حسن لديه رصيد كبير بينه وبين الشارع المصري، الذي كان ينادي دائمًا بتعيينه مدربًا للمنتخب، وهو يتمتع بالعدالة، وسيضم اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص المنتخب".
وأتم: "يجب الصبر على منتخب مصر، الذي قدم شكل غير جيد في بطولة كأس إفريقيا، ولا يجب أن ننتظر وجود تغيير بسرعة الصاروخ".
وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر لديه مباراتين خلال شهر يونيو في تصفيات كأس العالم في غاية القوة والأهمية، لأن المنتخب سيواجه المنافس المباشر له، وهما بوركينا فاسو وغينيا بيساو".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز