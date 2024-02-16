ختام اليوم الأول من بطولة كأس مصر للفروسية بمجمع رباب

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مساء الخميس منافسات اليوم الأول من كأس مصر للفروسية في موسمه الرياضي ٢٠٢٤ والذي يشهد للمرة الأولى تاريخياً مشاركة ٥٧٢ جواداً، على ملاعب مركز الرباب.

وتبارى المتسابقون بمختلف الفئات المحددة في اليوم الأول لمراحل الاشبال ،الناشئين والشباب على الميدان الرئيسي والصالة المغطاة والملاعب الفرعية من الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءا ، ووفقا لارتفاع المانع المحدد لكل فئة سنية.



وقام بتصميم موانع البطولة خبير الفروسية الفرنسي ميشيل اسمالون.

ومن المقرر انتهاء فعاليات البطولة مساء السبت ١٧ فبراير الجاري.

وعقد مجلس ادارة الاتحاد اجتماع بمقره قبل إعلان بدء المنافسات للأخطار بالنظم الخاصة بالمنافسة.

كما تم عرض من جانب أعضاء الاتحاد خطة سيتم الاعلان عنها قريباً لدورات تدريبية في جميع أقسام رياضة الفروسية.

وتشهد البطولة تواجد الخيل العربي الاصيل والخيل الاجنبي كذلك ، مع ارتفاعات عدة للموانع مصممة وفقا للوائح الدولية للعبة.