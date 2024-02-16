الامارات | 10 أرقام تاريخية لن تُنسى من كأس آسيا 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات كأس أمم آسيا 2023، السبت الماضي، باحتفاظ منتخب قطر باللقب عقب تغلبه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مثيرة على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية، الدوحة، إذ شهدت النسخة الـ18 من البطولة القارية أرقاماً تاريخية لن تنسى.

للإطلاع على أبرز الأرقام التاريخية التي سجلتها النسخة الـ18 من البطولة القارية، يرجى الضغط على هذا الرابط.