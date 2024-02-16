شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للأهلى فى فندق الإقامة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانا خفيفا فى فندق الإقامة ظهر اليوم؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد التى تقام فى التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة فى الجولة الأولى والتعادل 1/1 في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف في الجولة الثالثة.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طوال الفترة الماضية على تجهيز لاعبيه معنوياً وفنياً وذهنياً لمواجهة الليلة التي ستكون هامة في مشوار الأحمر بدور المجموعات حيث يرغب الفريق في حصد النقاط الثلاثة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية.

وأصطحب كولر في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".