شكرا لقرائتكم خبر عن عز الدين الباسطى لاعب المصرى وبورفؤاد ينضم للدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع لاعب المصرى البورسعيدى السابق وبورفؤاد الحالى عز الدين الباسطى عقد احتراف بنادى براندون يونايتد الإنجليزى، الذى يلعب بدورى نورزان ليج بشمال إنجلترا، بحضور إبراهيم هلهول المدرب المصرى فى الاتحاد الإنجليزى.

ويلعب عز فى مركز الجناح كما يجيد اللعب فى وسط الملعب، وأعرب عز الدين عن سعادته بوجوده تحت مظلة الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم ووعد بتقديم الأفضل للانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة العميد.

من ناحية أخرى عاد الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، إلى التدريبات على استاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة ، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجارى.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما.

وتأكد غياب الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن المباراة المقبلة للفريق بالدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 10 مباريات، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المصري 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.