شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بنادى الزمالك تدريباته، استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها 19 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. وخاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراتين وديتين يوم الاثنين، أمام فريقي ليفلز "أحد فرق دورى الدرجة الرابعة" والفيوم "أحد فرق دورى القسم الثانى" ضمن خطة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لتجهيز اللاعبين والتعرف على مستوياتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ويعانى الزمالك من 5 إصابات قبل مواجهة الدراويش وهم ويعانى الزمالك من 5 إصابات قبل مواجهة الدراويش وهم

- محمود الونش.. قطع جزئى في الرباط الصليبى واللاعب سافر ألمانيا برفقة طبيب الفريق محمد أسامة للخوضع للفحوصات اللازمة قبل إجراء العملية الجراحية .

- أحمد فتوح.. إصابة بمزق فى العضلة الخلفية، منذ أن كان يشارك مع منتخب مصر أمام الكونغو بدور الـ 16 بأمم أفريقيا، ويواصل اللاعب التأهيل.

- أحمد حمدى.. يعانى من شد في العضلة الضامة تعرض لها خلال مشاركته في المباراة الودية التي أقيمت أمام فريق ناشئين 2005 ومازال يخضع لبرنامج تأهيلي .

- ناصر منسى.. يعانى من ألم في "أصابع القدم" وحصل على راحة من تدريبات بسبب هذه الألم، على أن يكون جاهزًا لمواجهة الإسماعيلي .

- زياد كمال.. إصابة بمزق 2 مللي فى العضلة الخلفية خلال مشاركته في ودية ليفلز ويحتاج للتأهيل لمدة لا تقل عن أسبوعين.