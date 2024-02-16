مبابي: انتهت قصتي مع سان جرمان!

الرياص - اسماء السيد - باريس : انتهى التشويق: أبلغ كيليان مبابي إدارة ناديه باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم نيته الرحيل هذا الصيف، واضعاً حدًا لسلسلة طويلة استمرت عدة أشهر، دون أن يحدد وجهته المستقبلية.

إنها خسارة فادحة سيتعين على نادي العاصمة أن يتعامل معها مع رحيل قائد المنتخب الفرنسي، النجم الوحيد ذو البعد العالمي في الدوري الفرنسي منذ رحيل الارجنتيني ليونيل ميسي في الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأميركي والبرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي.

منذ انضمامه الى فريق العاصمة في عام 2017 قادما من موناكو في سن الثامنة عشرة مقابل 180 مليون يورو، توج مبابي البالغ من العمر 25 عاما، بكل شيء مع باريس سان جرمان، باستثناء مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسر مباراتها النهائي عام 2020 أمام بايرن ميونيخ الالماني. سيغادر بعد تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية، بينها عدد الأهداف المسجلة بالقميص الباريسي (222 هدفًا).

وقال مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس الخميس إن الشروط الدقيقة لرحيل بطل العالم 2018 "لم يتم الانتهاء منها بعد"، مضيفا أن مبابي "لم يف بعد بالتزاماته تجاه باريس سان جرمان".

وسيقوم الطرفان بإضفاء الطابع الرسمي على هذا الإعلان خلال أشهر قليلة، حسب المصدر الذي يؤكد أن "باريس سان جرمان يركز على المستقبل والتوازن".

ولم يرغب باريس سان جرمان ولا المقربون من اللاعب في الإدلاء بتعليق رسمي في هذه المرحلة.

سيتحول السؤال الآن حول الوجهة التالية لمبابي. ريال مدريد الذي يجري المهاجم حاليًا مفاوضات معه بشأن راتبه، هو المرشح الأكبر للتعاقد معه.

وردا على سؤال لفرانس برس، لم يعلق النادي الملكي الحائز على 14 لقبا في دوري أبطال أوروبا.

حقبة جديدة لسان جرمان والليغ 1

لا شك أن الدولي الفرنسي (75 مباراة دولية، 46 هدفًا) اعتبر أنه بعد سبعة مواسم في باريس سان جرمان، حان الوقت لاكتشاف آفاق جديدة، لا سيما في سعيه للحصول على أول لقب في دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية الأولى.

بالنسبة لباريس سان جرمان، ستبدأ حقبة من عدم اليقين، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للدوري الفرنسي الذي يجري حاليًا مفاوضات للحصول على حقوق البث التلفزيوني اعتبارًا من الموسم المقبل.

على الرغم من الاتفاق الضمني الذي تمّ التوصل إليه مع اللاعب في صيف عام 2023 والذي يسمح للنادي بعدم دفع عشرات الملايين من المكافآت لمبابي الذي أشار بعد ذلك إلى أنه لا يريد تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024، إلا أن باريس سان جرمان جعل تمديد عقد أفضل هداف في تاريخه أولوية.

كما أعلن النادي سمح في نهاية 2023 برحيل نيمار وميسي، ومنح الصلاحيات الكاملة للمدرب الإسباني لويس إنريكي لتشكيل فريق شاب ومتماسك.

وعلى أعلى مستوى داخل إدارة النادي، تكرر في الأشهر الأخيرة أن المؤسّسة يجب أن تسود الآن على أي لاعب، مع خطط "للتعاقد مع العديد من اللاعبين عند رحيل مبابي".

يواصل باريس سان جرمان تحوّله "نحو المجموعة والشباب"، كما أصر مصدر مقرب من النادي الخميس.

لكن لا يزال من الصعب الاستغناء عن هذا المهاجم الغزير الذي سجل أكثر بكثير من أي لاعب آخر هذا الموسم. مهَّد الطريق الأربعاء لفوز فريقه الثمين على ريال سوسييداد الإسباني 2 0 في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بافتتاحه التسجيل مطلع الشوط الثاني بعد معاناة في الأول.

كان الهدف الرابع في المسابقة هذا الموسم، بينما يتصدر لائحة هدافين الدوري برصيد 20 هدفا.

بشكل عام، سجل مبابي 243 هدفًا مع 93 تمريرة حاسمة في 290 مباراة مع باريس سان جرمان، وساعد النادي على التتويج بخمسة ألقاب في الدوري.

كما أنه من الصعب أيضًا الاستغناء عن النجم الذي لديه أكثر من 111 مليون مشترك على إنستغرام والذي يمنح باريس سان جرمان وجهًا عالميًا، وهو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية النادي.

وقال أمين، أحد مشجعي باريس سان جرمان في المساء أمام متجر النادي في جادة الشانزيليزه الشهيرة "بصراحة، إنها خسارة كبيرة جدًا لباريس سان جرمان".

وأضاف في تصريح أمام كاميرا تلفزيون فرانس برس: "يعاني باريس سان جرمان مع مبابي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لذا بدون مبابي، لا أعرف كيف سنفعل. بصراحة، نحن مندهشون، نحن مندهشون".

نبأ جيد للريال؟

ولم يكن ناصر الخليفي مباليًا على الإطلاق عندما كرّر، في مقابلات مع العديد من وسائل الإعلام في بداية عام 2024، أن "أفضل نادٍ لمبابي هو باريس".

إذا انضم إلى ريال مدريد الإسباني، كما هو الاتجاه السائد، ستُحسم أخيراً صفقة استغرقت سنوات.

وحلّلت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني قرار مبابي مساء الخميس "ريال مدريد كان ينتظر أن يتخذ مبابي الخطوة الأولى. وقد فعلها".

وقالت صحيفة "آس" الرياضية اليومية إن وصول مبابي إلى ريال مدريد سيرسل النادي "إلى بعد آخر"، مضيفة أن "الفرنسي هو بلا شك أفضل لاعب على هذا الكوكب".

قبل هذا التوقيع المحتمل، كان على ريال مدريد مواجهة باريس سان جرمان ورئيسه القطري ناصر الخليفي الذي قام، موسمًا بعد موسم، بدفع رواتب مرتفعة للاحتفاظ بالمهاجم مستخدما بعض الحجج الأساسية.

على سبيل المثال، تحدث مبابي منذ فترة طويلة عن رغبته في الفوز بأول لقب في دوري أبطال أوروبا له مع نادي مسقط رأسه.

في أعوام 2019 أو 2021 أو حتى 2022، فكّر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس في التعاقد معه، قبل أن يقابل بالرفض في كل مرة.