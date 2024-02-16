يورجن كلوب مدرب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، جائزة مدرب شهر يناير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق كلوب على كلا من "بيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي، ميكيل أرتيتا (مدرب أرسنال)، وروب إدواردز (مدرب لوتون تاون)".

وخاض كلوب رفقة فريق ليفربول هذا الشهر ثلاث مباريات، تمكن من تحقيق الفوز فيهما، أمام كلا من نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدفين، و بورنموث بأربعة أهداف دون مقابل و تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعد هذه المرة العاشرة التي يحصد فيها المدرب الألماني جائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي، والأولى منذ مايو 2021.

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره برينتفورد غداً، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي الممتاز.