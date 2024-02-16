مالك نادي قادش يتحدث عن الشراكة مع الأهلي وحبه لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث مالك نادي قادش الإسباني بنجامين بن هاربورج، عن تفاصيل الشراكة التي عقدها مع النادي الأهلي، مشيراً إلى حبه الشديد للمنطقة العربية ومصر بالأخص.

وقال هاربرج في تصريحات عبر القناة الرسمية ل "للاليجا" على اليوتيوب: "منذ امتلاكي نادي قادش وأنا أريده أن يصبح نادي عالمي، لذلك قررت أن ألقي نظرة على الأسواق الخارجية، وبالأخص الأسواق التي يمكن أن نتطور من خلالها".

وأضاف: "لم أتجه إلى أمريكا الشمالية على الرغم من كوني أمريكي، بسبب وجود منافسة قوية بين أربع رياضات مختلفة هناك، لذلك اتجهنا إلى الصين وشرق آسيا والشرق الأوسط، والشرق الأوسط به إمكانيات نمو وتطور كبيرة، وقاعدة جماهيرية".

وتابع: "الشرق الأوسط سيكون محطة مهمة بالنسبة لنا، بسبب امتلاكهم للمال وأيضاً جماهير لديها شغف كبير بكرة القدم، ولاعب مثل محمد صلاح يمكنه إشعال حماس الجمهور المصري، لذلك قررنا عقد شركات مع الأفضل في كل منطقة".

وواصل: "قمنا بعقد شراكات مع عدد من الأندية الكبيرة في الشرق الأوسط، منها النصر السعودي، ومع نادي الجزيرة الإماراتي، السد القطري، بالإضافة إلى الأهلي المصري".

وأكمل: "أحب مصر كثيراً و أزورها منذ عام 1995، وحضرت السوبر المصري في الإمارات، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، والأهلي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، وزرت المقر الرئيسي للنادي الأهلي في مصر".

وأردف: "ذهبت إلى مصر كثيراً لإبرام صفقات أعمال، وبغض النظر عن العمل ولكن المنطقة العربية لها مكانة خاصة في قلبي".

ويتواجد فريق قادش في المركز الـ18 بترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.