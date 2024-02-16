شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب 5 چويلية لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الأهلي منذ قليل الى ملعب 5 چويلية لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائرى ببطولة دوري ابطال أفريقيا ، بعدما غادر لاعبي الفريق فندق الإقامة بعد الإستماع لمحاضرة أخيرة من مارسيل كولر مدرب الفريق.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بإستاد 5 يوليو في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بإستاد 5 يوليو في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

يدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.

وتأتي مباراة الليلة بعد توقف طويل بسبب منافسات أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها وتوّجت بها كوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 فيما ودّعتها الجزائر من دور المجموعات.

ووصلت بعثة الأهلي للجزائر مساء أمس الأول ، الأربعاء، وخاض الفريق مراناً وحيداً بالجزائر استعداداً لمواجهة الليلة المرتقبة ، واستعد المارد الأحمر للمباراة من خلال أكثر من مرحلة أبرزها المعسكر الخارجي بالإمارات الذي غاب عنه اللاعبين الدوليين وخاض الأهلي خلاله وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي إنتهتا بالخسارة في الأولى (1-2) والتعادل في الثانية (1-1) ، كما خاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة بالقاهرة فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف.