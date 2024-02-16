شكرا لقرائتكم خبر عن تجول داخل غرفة ملابس الأهلى قبل مواجهة بلوزداد بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي على فيس بوك صوراً من غرفة ملابس الفريق بملعب 5 چويلية قبل مواجهة شباب بلوزداد ببطولة دوري ابطال أفريقيا.



غرفة ملابس الأهلي



غرفة ملابس الاهلي قبل لقاء بلوزداد



غرفة ملابس الأهلي



غرفة ملاابس الأهلي



غرفة ملابس الأهلي



غرفة ملابس الأهلي



غرفة ملابس الاهلي قبل لقاء بلوزداد



غرفة ملابس الأهلي



غرفه ملابس الأهلي



غرفه ملابس الأهلي

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بإستاد 5 يوليو في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري

أصطحب كولر في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".يدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.

ويغيب 11 لاعباً عن المباراة ، هم : وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

وتأتي مباراة الليلة بعد توقف طويل بسبب منافسات أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها وتوّجت بها كوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 فيما ودّعتها الجزائر من دور المجموعات.

ووصلت بعثة الأهلي للجزائر مساء أمس الأول ، الأربعاء، وخاض الفريق مراناً وحيداً بالجزائر استعداداً لمواجهة الليلة المرتقبة ، واستعد المارد الأحمر للمباراة من خلال أكثر من مرحلة أبرزها المعسكر الخارجي بالإمارات الذي غاب عنه اللاعبين الدوليين وخاض الأهلي خلاله وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي إنتهتا بالخسارة في الأولى (1-2) والتعادل في الثانية (1-1) ، كما خاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة بالقاهرة فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف.