لورينسون يكشف موقف ليفربول من رحيل محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارك لورينسون، أسطورة ليفربول، موقف الفريق الإنجليزي من رحيل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز ومنتخب مصر، خلال الصيف المقبل.



وترددت أنباء حول نية محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول، خاصة بعدما قرر المدرب الألماني يورجن كلوب الرحيل عن صفوف الريدز.

وتحدث لورينسون في تصريحات لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، حيث قال: " محمد صلاح كان يستطيع الذهاب للدوري السعودي خلال الصيف الماضي".

وتابع: "كان من الممكن أن يقتحم مكتب يورجن كلوب ويقول له أريد الرحيل، لكنه لم يفعل".

وأكمل: "بالطبع، اللاعبون الذين انضموا حديثًا يعرفون أنهم يقاتلون من أجل مركزهم وهو أمر رائع، طالما لم يتعرض أحد منهم للإصابة".

وأضاف: "تستطيع أن ترى الثلاثي ديوجو جوتا وداروين نونيز ولويس دياز يحبون اللعب مع بعضهم البعض، لقد سجلوا جميعًا ضد بيرنلي، حتى نونيز".

وأتم لورينسون تصريحاته: "عند رحيل محمد صلاح، وأعتقد أنه سيرحل، فقد يذهب ليفربول ويحصل على عدد قليل من اللاعبين الإضافيين لهذه المراكز".